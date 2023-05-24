Фармацевтическая компания открыла завод металлоконструкций у метро «Парнас» в Петербурге

Фармацевтическая компания открыла завод металлоконструкций у метро в Петербурге. Фото: solopharm.com

Завод «чистых комнат» – стерильных цехов – открылся в Петербурге у станции метро «Парнас». В производство вложилась местная фармкомпания: чтобы запустить работу предприятия владельцы потратили 150 миллионов рублей. О том, что продукция уже выпускается сообщил РБК Петербург со ссылкой на основателя и гендиректора фирмы Олега Жеребцова.

– Мы сможем, благодаря собственному производству, сохранить необходимые и запланированные темпы ввода новых предприятий. В условиях санкционного давления нам нужна независимость от иностранных поставщиков, – уточнил глава компании.

Ранее металлоконструкции доставляли из Германии. Но с каждым новым пакетом санкций процедура становилась лишь сложнее. Теперь завод сам будет изготавливать стеновые панели, потолочные профили, вентиляционные решетки, а также лабораторную мебель и боксы. Площадь предприятия – 1,8 тысячи квадратных метров, которые возвели всего за семь месяцев. Выпускать, кстати, планируют около восьми тысяч элементов в год.