«Желтый» уровень опасности из-за ветра с грозой ввели в Петербурге 25 мая

«Желтый» уровень опасности из-за ветра с грозой ввели в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге снова объявили «желтый» уровень погодной опасности. В этот раз, о информации Росгидрометцентра, вводится режим особой осторожности на улицах Северной столицы с шести до девяти часов вечера 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На территории города ожидается сильный ветер, – уточнили в пресс-службе правительства.

Как добавили в Смольном, вместе с резвой стихией, развивающей скорость до 15 метров в секунду, в некоторых районах города пройдут и грозы.

Власти города на Неве попросили водителей быть особо осторожными на дорогах, пока действует режим потенциально опасной погоды. Им также предложили по возможности вообще воздержаться от управления автомобилем из-за повышенного риска ДТП. Предупредили также и горожан, предпочитающий пеших вариант движения.