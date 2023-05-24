Фонтан с грязной водой из прорванной трубы затопил улицу Кораблестроителей в Петербурге

Вода из прорванной трубы затопила улицу Кораблестроителей. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении улиц Нахимова и Кораблестроителей во второй половине дня, 24 мая прорвало трубу. И все, по словам очевидцев, могло быть не так грустно и грязно: коммунальные аварии случаются в любом городе. Но в Северной столице смесь из глины и горячей воды начала бить по косой, заливая улицу и попутно цепляя макушки высаженных в округе берез. Об этом в группе «ДТП и ЧП | Петербург» сообщили свидетели незапланированно возникшей грязелечебницы.

– Уникальная мойка с глиной открылась в Василеостровском районе, – иронизирует одна из местных жительниц в комментариях.

Многие пользователи присоединились к юмористическому высказыванию. И даже выразили сожаление, что суглинок обычный «петербургский», а не «голубой». К слову, зацепил грязевой фонтан и стоящие рядом автомобили. Конечно, вряд ли такие ванны избавят машины от коррозии, царапин и мелких дефектов, но точно заставят их владельцев свозить транспорт на стандартную мойку.