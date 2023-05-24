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НовостиОбщество24 мая 2023 20:37

Движение транспорта полностью перекроют на КАД между ЗСД и Приморским шоссе с 26 мая

На дорожном участке ночью будут демонтировать опоры
Элеонора КУРЮМОВА
Движение транспорта полностью перекроют на КАД между ЗСД и Приморским шоссе.

Движение транспорта полностью перекроют на КАД между ЗСД и Приморским шоссе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пересечении ЗСД и Приморского шоссе полностью перекроют дорогу из-за реконструкции северного участка КАД. Специалисты будут работать на обоих направлениях движения с 26 по 29 мая в несколько интервалов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Участок будут перекрывать четыре раза за ночь. Каждый из промежутков не продлится дольше получаса, – уточнил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.

Организовать работы таким образом решили для безопасности автомобилистов во время демонтажа семи металлических опор. Кстати, объехать перекрытую дорогу можно будет через Левашовское шоссе. Кроме того, для большей безопасности на участке будут находиться регулировщики дорожного движения. Подрядчик, как сообщили в пресс-службе, гарантирует безопасность во время реконструкции.