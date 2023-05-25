Стипендии повысят с сентября 2023 года в вузах и колледжах Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник настал на улицах студентов колледжей и вузов Ленинградской области. Там с нового учебного года собираются повысить стипендии. Предположительно, с сентября их проиндексируют на 23 процента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Учащимся вузов будут выплачивать больше двух тысяч рублей, а аспирантам – более четырех каждый месяц, – уточнили в пресс-службе.

Меньше всего досталось студентам колледжей и техникумов: они будут получать лишь по 785 рублей. На повышенное вознаграждение за «разгрызание» научного гранита смогут рассчитывать молодые жители области, которые показывают высокие результаты в учебе.

Одаренным детям-сиротам, осваивающим высшее образование, будут выплачивать по восемь тысяч рублей. По три тысячи выплатят аналогичным категориям в колледжах и техникумах. Студенты программ среднего профессионального образования с инвалидностью ежемесячно смогут рассчитывать на пять тысяч рублей.