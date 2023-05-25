Троллейбус врезался в кроссовер на улице Шаврова в Петербурге

Троллейбус врезался в кроссовер на улице Шаврова. Фото: vk.com/spb_today

Теплый вечер 25 мая, к сожалению, не обошелся без ДТП в Петербурге. Столкновение в этот раз произошло между кроссовером и троллейбусом в Приморском районе. Как сообщают очевидцы, из-за удара в легковом автомобиле сработали подушки безопасности, но автоледи все равно серьезно пострадала. О том, что на место прибыли сотрудники служб, свидетели происшествия сообщили в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Вечерний контент. Из-за столкновения формируется пробка, – сообщил автор видео, опубликованного в группе.

По словам очевидцев, кроссовер поворачивал с улицы Королева на Шаврова. По неуточненным данным, карета скорой помощи приехала к пострадавшей. Оказавшиеся рядом люди рассказали, что все ее лицо залито кровью. Кроме того, на месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.