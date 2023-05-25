Выставка в честь 30-летия Нотариальной палаты Петербурга откроется в РНБ

Нотариальная палата предоставила для экспозиции копии архивных документов. Фото: www.google.com/maps

В четверг, 25 мая в главном здании Российской Национальной Библиотеки (РНБ) на площади Островского откроется новая выставка. Экспозицию «Российский нотариат: Отечества славные сыны» приурочили к 30-летию со дня создания Нотариальной палаты Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Экспонаты охватывают период с конца 12-го века и до современности, – уточнили в пресс-службе библиотеки.

В РНБ также добавили, что среди выставленных изданий множество знаменитых книг, созданных еще в годы существования Российской империи. К слову, Нотариальная палата Северной столицы предоставила для экспозиции копии документов из фондов Центрального государственного архива города, а также «Карту Санкт-Петербургского столичнаго мироваго округа и полицейскаго управления». Выставка проработает до 9 июля, а посетить ее можно будет по читательскому билету в часы работы организации.