Суд признал петербургский театр «За Черной речкой» банкротом

Петербургский театр «За Черной речкой» признали банкротом. Фото: www.teatrzcr.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 мая признал банкротом городской театр «За Чёрной Речкой». Во время заседания ведомство решило начать полугодовое конкурсное производство. Отчет по нему рассмотрят 14 ноября 2023 года. Информация об этом появилась в банке решений Арбитражных судов города на Неве.

– Принятым постановлением прекращаются полномочия директора должника Сергея, – говорится в тексте решения ведомства.

Аналогичную меру приняли и в отношении временного менеджера театра Виктории Франковской. Конкурсным управляющим назначили Дениса Янушевского. К слову, среди кредиторов указан только один, а в реестр требований суд включил выплату ему в 14,7 миллиона рублей.

В пресс-службе театра ситуацию никак не комментируют. До конца мая в афише учреждения указаны четыре спектакля, а в телеграм-канале напомнили, что в конце июня артисты традиционно уйдут в отпуск.