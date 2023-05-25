Альпаке Шарлотке из Ленинградского зоопарка исполнилось два года. Фото: t.me/lenzoopark

Красавице альпаке из Ленинградского зоопарка 24 марта исполнилось два года. Поэтому для взрослой леди работники учреждения принесли пышный и вкусный букет одуванчиков. Когда Шарли смогла по достоинству оценить подарок, она принялась перекатываться с бока на бок, подминая мягкую травку в качестве небольшой праздничной шалости. Умилительное видео опубликовали в телеграм-канале зоопарка.

– Только посмотрите, какая она важная и серьёзная во время прогулки по газонам зоопарка. И лишь изредка теперь можно наблюдать проблески её былого задора, – поделились восторгом смотрители учреждения.

Они также рассказали, что с возрастом к их воспитаннице пришел и моментами вредный характер. Как оказалось, теперь, когда Шарлотке что-то не по нраву, она плюется. Таким нестандартным способом капризная альпака дает сотрудникам по уходу за животными «обратную связь».