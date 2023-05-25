До +25 градусов поднимется температура в Петербурге 25 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минувший день стал в Санкт-Петербурге самы теплым с начала года. Температура поднялась до плюс 24,7 градусов. Однако в четверг, 25 мая 2023 года, ожидается еще более жаркий день. Но, как отмечают синоптики, к вечеру продут дожди, а после этого временно похолодает. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в регионе будут формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, - сообщил синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 23-25 градусов, по Ленинградской области до плюс 21-26 градусов. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду, в во второй половине дня порывистый.

В пятницу снова пойдут дожди и температура понизится на 6-7 градусов.