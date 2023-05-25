МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 25 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге который день подряд стоит летняя погода, отметки на столбиках термометров поднимаются все выше и выше 20 градусов. Четверг, 25 мая 2023 года, будет снова жарким днем, однако с очень сильным ветром. Об этом жителей города предупредили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- 25 мая в Санкт-Петербурге по Невской Губе Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду, - сообщили спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Погода в течение дня в остальном будет прекрасной. Температура воздуха поднимется до плюс 23-25 градусов, по области до 21-26 градусов. Ближе к вечеру лишь пройдет холодный атмосферный фронт, небо затянет облаками и ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди. После этого в городе похолодает на пару дней.