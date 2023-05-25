Среда стала самым жарким днем в Петербурге с начала года

Минувший день в Петербурге стал самым тёплым с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург с начала недели радует жителей города погодой. С каждый днем становится все теплее и теплее. Так, минувшая среда, 25 мая 2023 года, стала самой жаркой с начала года. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Минувший день в Северной столице стал самым теплым с начала года. Максимальная температура воздуха на городской метеостанции достигла плюс 24,7 градусов, что на 0,8 градуса выше, чем было у прежнего лидера 15 мая, - пояснил специалист.

Вполне вероятно, что уже сегодня рекорд будет обновлен. В четверг, 25 мая, ожидается температура в пределах плюс 23-25 градусов, по Ленинградской области станет даже жарке - до плюс 26 градусов. Только вечером пройдет атмосферный фронт с дождями и к пятнице резко похолодает.