Водоплавающий Ford с уткой на крыше задержали на Малой Невке в Петербурге

На Малой Невке задержали водоплавающий Ford с уткой на крыше / Фото: Комптранс

В Санкт-Петербурге сотрудники комитета по транспорту приступили к рейдам по рекам и каналам города в поисках нарушителей. В первый же день водный патруль поймал не просто катер, а черный автомобиль Ford Mustang, плавающий по реке Малая Невка. на крыше у автомобиля была большая желтая утка. Об этом 24 мая 2023 года рассказали в комитете.

- Нарушитель шел по реке Малая Невка в запрещенный период времени. В будние дни с 9:00 до 13:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов движение маломерных судов по реке запрещено, - пояснили в комитете.

В итоге патрульные провели с нарушителями с уткой профилактическую беседу, оформили на них акт о нарушении. Теперь обладатели необычной лодки из автомобиля будут привлечены к административной отвественности.