Таксист изнасиловал 16-летнюю девочку в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области таксист изнасиловал 16-летнюю девочку. Как стало известно, это произошло еще ночью 19 мая 2023 года, когда подросток возвращалась домой. С заявлением в полицию обратилась мать девочки, узнав о том, что произошло с ее дочерью. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 24 мая Красносельского района обратилась 40-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что 19 мая в период с двух часов ночи до половины четвертого утра утра у деревни Старицы в Гатчинском районе в автомобиле «Фольксваген Поло» водитель такси изнасиловал ее 16-летнюю дочь, - рассказал источник.

По какой причине девочка оказалась в машине такси в ночное время, а также почему она раньше не рассказала о случившемся, не сообщается.

Известно, что автомобиль принадлежит гатчинской автолизинговой компании. По подозрению в изнасиловании полиция разыскивает 29-летнего мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.