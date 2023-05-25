Педофил пытался затащить 10-летнюю девочку в кусты в Невском районе Петербурга

В Невском районе педофил пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает педофила, который поймал девочку на улице и затащил ее в кусты. Страшную историю пережила 10-летняя девочка в Невском районе города 23 мая 2023 года. Об этом подробно сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию Невского района позвонила 51-летняя женщина. Она рассказала, что около трех часов дня у дома 15, корпус 2 в Рабфаковском переулке неизвестный мужчина схватил ее 10-летнюю дочь, зажал рот рукой и потащил в сторону кустов. Но потом отпустил и скрылся, - рассказал источник.

Видеонаблюдение на месте происшествия не установлено. Девочка запомнила, что ее обидчик был высоким, около 180 сантиметров ростом, с короткими волосами. Мужчина был одет в синюю рабочую куртку со светоотражающими полосами.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и ищут подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела