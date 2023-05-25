Мужчина убил отца и деда в Ленинградской области ради 1 млн рублей

Житель Гатчинского района убил отца и дедушку и закопал в лесу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградской области мужчина убил своих отца и деда ради денег. Житель Гатчинского района позарился на накопления деда в 1,2 миллиона рублей, поэтому решил избавиться от родни, а их убийство выдать за бесследное исчезновение. Об этом 25 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 19 мая в Сиверский отдел полиции обратился 35-летний житель поселка Орлино с заявлением о том, что днем ранее ушли из дома и до настоящего времени не вернулись его 59-летний отец и 87-летний дед, - рассказал источник.

Однако, когда полицейские осмотрели дом, то обнаружили следы крови и заподозрили мужчину во лжи. В итоге 24 мая его задержали. По версии следствия, мужчина убил отца и деда, ударив их по голове неизвестным предметом, после чего вывез трупы на границу Ленинградской и Псковской областях, где закопал в лесу в неустановленном месте.

Сейчас продолжается расследование и поиск тел.