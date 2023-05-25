80% петербуржцев выступили против шестидневной рабочей недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России начали обсуждать введение в стране шестидневной рабочей недели. Закон об этом принимать пока не планируют, но идею сразу не поддержали ни в бизнес-сообществе, ни среди петербуржцев. За нововведение выступили только 5 процентов работодателей и 10 процентов работников.

- Предложение о 6-дневной рабочей недели внесла в Минтруд Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По их мнению, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций, - сообщает сервис SuperJob.

В каждой третьей компании в Петербурге высказались в поддержку четырехдневной рабочей недели. 80 процентов жителей Северной столицы категорически против увеличения рабочей недели.

Поддерживают идею шестидневки, в основном, старшее поколение. Мужчины выступают за нововведение чаще женщин.