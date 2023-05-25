ФСБ предотвратила террористический подрыв на ЛЭП в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области сотрудники ФСБ России предотвратили террористическую атаку на линию электропередач. Отмечается, что подрыв опоры ЛЭП планировали спецслужбы Украины накануне празднования 9 мая 2023 года. Об этом 25 мая сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, - сообщает источник.

Отмечается, что украинские спецслужбы планировали таким образом остановить ядерные реакторы и нарушить работу АЭС, что нанесло бы серьезный ущерб.

Террористы успели подорвать одну опору и заминировать еще четыре опоры ЛЖП в Ленобласти. В итоге были задержаны два человека, еще один объявлен в розыск.