Золотые слитки нашли у аферистов, воровавших деньги на продаже лесоматериалов в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность аферистов, похищавших денежные средства под предлогом продажи лесоматериалов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники УЭБиПК ГУ МВД городу и Ленинградской области задержали участников группировки, которые подозреваются в краже денег под предлогом продажи лесоматериалов. Они размещали объявления в интернете о продаже бруса, бревен, досок и дров по ценам на 15-20% ниже рыночных. При этом легальной хозяйственной деятельности они не осуществляли, а фотографии просто брали из интернета. Об этом 25 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Операторы, регистрирующие заявки, подтверждали цены и условия, а также сообщали, что оформить сделку купли-продажи можно только с предоплатой в 30% от стоимости заказа. Если клиент соглашался, на адрес его электронной почты отправлялся счет на оплату. После оплаты аферисты просто пропадали, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Во время обысков в одной из квартир были найдены документы, 500 тысяч рублей и золотых слитков по 20 граммов каждый, а также биткоин.

В настоящее время все фигуранты заключены под стражу.