Жителя Гатчины будут судить за развращение маленькой девочки в интернете в 2016 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области нашли педофила, который совращал маленькую девочку в 2016 году. Выявить преступника было сложно, потому что все происходило по переписке в интернете, а злоумышленник использовал технические средства, чтобы скрыться от правоохранителей.

- В июле 2016 года мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки из Тюменской области, которой было меньше 14 лет, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Следствие было приостановлено в 2017 году, но в марте 2023 года расследование возобновилось. Преступником оказался 23-летний житель Гатчины. Во время допроса он во всем признался. Следователи провели сложные экспертизы, которые подтвердили догадки.

Парня задержали, а уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.