В День города в Петербурге вдвое увеличат количество уборочной техники

В День города дорожные предприятия вдвое увеличат количество уборочной техники в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 27 мая 2023 года, Санкт-Петербург отметил 320-летний юбилей со дня основания. Поэтому на улицы города выведут в два раза больше уборочной техники, чтобы специалисты успевали оперативно содержать Северную столицу в чистоте. Об этом 25 мая сообщили в Смольном.

- В преддверии праздника дорожники организовали усиленную мойку улиц и площадей. 27 мая дорожные предприятия более чем в 2 раза увеличат количество техники, убирающей центральные улицы, - рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

Основной упор на уборку будет сделан в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском района. Ночью город продолжат убирать около 80 дворников и 200 специализированных машин.

Также в День города будут постоянно убираться в садах и парках. Ко Дню города промываются и очищаются фасады жилых домов.