Граффити с солистом группы «Король и Шут» Горшеневым откроют в ДК Кирова в Петербурге

В этом году музыканту бы исполнилось 50 лет. Фото: ДК Кирова

В Петербурге торжественно откроют граффити с изображением солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. В этом году исполнителю исполнилось бы 50 лет. Из-за одноименного сериала популярность легендарной группы вновь возросла.

- Граффити откроют 28 мая в 14:00. Рисунок находится во внутреннем дворе ДК Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, - рассказали в пресс-службе Дворца культуры.

Там объяснили, что место для рисунка выбрали не просто так. С 1998 по 2003 годы во Дворце культуры Кирова находилось первое место, где начинали репетировать артисты группы «Король и Шут».

28 мая на концерте в честь открытия граффити с изображением солиста Михаила Горшенева выступит рок-группа BearRock.

Напомним, музыкант умер в Петербурге 19 июля 2013 года. Причиной смерти исполнителя считается передозировка наркотиками.