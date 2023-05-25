Четверо детей пострадали в ДТП в Петербурге

Четверо детей пострадали в трех ДТП в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 24 мая 2023 года произошло три ДТП, в которых пострадали четверо детей. В двух случаях несовершеннолетние оказывались под колесами автомобилей, в последнем дети были в машине. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В третьем часу дня пересечении улиц Латышских Стрелков и Зольной в Невском районе 47-летний мужчина за рулем "Мицубиси" сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка госпитализировали в больницу, - рассказал источник.

В шестом часу вечера у дома 3 по улице Рылеева 40-летний гражданин Киргизии на машине сбил 16-летнюю девочку на электросамокате.

Спустя полчаса авария произошла на КАД в Кронштадтском районе 46-летний петербуржец на «Рено Логан» врезался в остановившееся в средней полосе в результате поломки «Ниссан Кашкай» с финляндскими номерами. В финской иномарке пострадали двое детей, 8 и 11 лет, и 66-летняя пенсионерка.