Шесть исторических садов появятся на Синем мосту Петербурга ко Дню города

Ко Дню города в Петербурге на Синем мосту появится сразу 6 исторических садов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ко Дню города на Исаакиевской площади появится большая зеленая зона. На Синем мосту расположатся шесть исторических садов. Деревья установят в специальных кадках, которые будут радовать жителей и гостей города до осени. Об этом 25 мая 2023 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Еще один сад в регулярном стиле раскинется в самом центре города. Он будет выстроен по принципу торжественного партера из шести боскетов, внутри каждого боскета своя планировка и свое цветочное оформление, - пояснили в комитете.

Сейчас на площади устанавливают специальное оборудование. Здесь появятся более 100 лип, 36 из которых сформируют в виде куба, а остальные будут иметь шарообразную "стрижку". Также к липам добавят клены, туи и множество кустов и цветов. По задумкам ландшафтных архитекторов эти сады органично встроятся в ансамбль площади, доминантой которой является гордо возвышающийся Исаакиевский собор.