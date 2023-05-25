Полицейские поймали педофила, изнасиловавшего 11-летнюю девочку в 1992 году в Петербурге

Пенсионер уже отбыл наказание за изнасилование другого ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге поймали педофила, который изнасиловал девочку в 90-х годах. Мужчина отбыл срок в колонии за такое же преступление над другим ребенком. В 1994 году его приговорили к 13 годам заключения, но в 2002 году он вышел на свободу условно-досрочно.

- Позже стало известно, что 61-летний петербуржец причастен к изнасилованию еще одной девочки в октябре 1992 года. Его жертвой стала 11-летняя школьница, которую он изнасиловал на предчердачной площадке дома на Морской набережной, - пишет «Мойка 78».

По факту изнасилования возбудили уголовное дело. Подозреваемого мужчину из Петербурга отпустили по подписку о невыезде. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и выясняют обстоятельства преступления.