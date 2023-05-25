Женщина завернула труп знакомой в полиэтилен и спрятала на балконе в Мурино

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали в Петербурге женщину, которую подозревают в убийстве. По версии следствия, она убила свою 59-летнюю знакомую, завернула ее тело в полиэтилен и спрятала на балконе в квартире-студии в Мурино. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 24 мая в полицию обратился мужчина, который рассказал что из квартиры на Петровском бульваре, которая находится по соседству от его жилья, исходит трупный запах, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На указанное место поехали сотрудники правоохранительных органов. На балконе они нашли труп. В этот же день на Петровском бульваре специалисты задержали 34-летнюю жительницу Мурино. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.