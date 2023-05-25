Труп мужчины нашли на газоне в Невском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прохожий в Невском районе города обнаружил труп мужчины на газоне. В 12:50 часов 24 мая 2023 года мужчина проходил у дома корпус 1 по проспекту Солидарности, увидел бездыханное тело и позвонил в полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На место прибыл наряд полиции и обнаружил труп мужчины с ножевым ранением. Была установлены личность погибшего - 39-летнего петербуржца, - рассказали в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вскоре по горячим следам у дома 7 по проспекту Солидарности был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний мужчина. Он признался, что во время неожиданно вспыхнувшего конфликта ударил ножом своего оппонента, после чего сразу же сбежал.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Расследование продолжается.