Таксист напал и ограбил пассажира в Петербурге

Полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении в Приморском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчину ограбили в машине такси. Инцидент произошел ночью 21 мая 2023 года, когда 34-летний пассажир ехал домой. На него прямо в машине напал таксист и ограбил. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 01:35 у дома 60 корпус 3 по Комендантскому проспекту неустановленный водитель такси, находясь в автомобиле «Киа Рио» распылил в лицо 34-летнему пассажиру газ из перцового баллона, после чего открыто похитил 2 цепочки из металла желтого цвета. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Спустя пару дней, в шестом часу вечера у дома 9 по Бумажной улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний таксист. Все похищенное было изъято.

По факту возбуждено уголовное дело.