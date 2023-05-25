Депутат Олег Петров предложил дать спорткомплексу в Выборге имя убитого бизнесмена Петрова

Депутат Олег Петров предложить дать спорткомплексу в Выборге имя убитого бизнесмена Петрова. Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Петров предложил дать имя убитого бизнесмена Александра Петрова спортивному комплексу в Выборге. Он направил обращение в администрацию Ленобласти. Напомним, Александр был депутатом муниципального округа «Выборг».

- В 90 годы и в начале 2000-х годов в бюджетах всех уровней денег не было на спорт, оздоровительные детские лагеря, культуру, но в Выборгском районе это все было сохранено и развивалось, и в этом огромная заслуга Александра Петровича, - написал в своих соцсетях Олег Петров.

Депутат отметил несколько достижений своего коллеги.

- Александр Петрович сумел объединить спорт и культуру. Участники фестиваля «Окно в Европу», кинорежиссеры, артисты, спортсмены приходили на стадион «Авангард» для празднования дня физкультурника, - отметил он.

Сын Александра Виталий стал первым в России гонщиком, которого наградили а «Формуле-1».

Напомним, бизнесмена убили выстрелом в грудь в 2020 году. Но сотрудники правоохранительных органов пока не нашли заказчика и исполнителя убийства.