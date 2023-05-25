Труп мужчины с ссадинами и синяками нашли в канаве в Ленобласти

Позже полицейские задержали предполагаемого убийцу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого во время деревенской драки. Все началось с того, что 23 мая в деревне Мяглово в канаве нашли труп 51-летнего местного жителя с ссадинами и синяками. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в региональном ведомстве.

На следующий день после найденного трупа полицейские поймали подозреваемого. Позже стало известно, что ссора началась ночью на Дачной улице. Мужчины сначала ругались, а потом словесная перепалка переросла в драку.

Задержанный несколько раз ударил своего оппонента по голове и телу. А когда тот упал, злоумышленник задушил его лямкой от сумки. Потом он понял, что знакомый умер, и бросился бежать. Расследование уголовного дела продолжается.