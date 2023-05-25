Движение транспорта изменится в Петербурге в День города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в День города 27 мая 2023 года в связи с праздничными мероприятиями общественный транспорт в центре города изменит свои маршруты. Это связано с тем, что некоторые улицы перекроют. Об этом горожан предупредили в комитете по транспорту Северной столицы.

- С 16:30 часов 26 мая до 16:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 3:00 28 мая изменится движение шести автобусных маршрутов № 7, 10, 24, 136, 169А, 191, а также пяти троллейбусов № 1, 7, 10, 11, 17. Это связано с тем, что будет закрыто движение по Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережным, Биржевой площади, Невскому и Адмиралтейскому проспектах, а также по Биржевому и Адмиралтейскому проездах, - сообщили в комитете.

Так, из-за перекрытия площади Растелли автобусы № 136 и 169А будут следовать по своим трассам, но не заезжая на остановку на данной площади.