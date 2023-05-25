Багульник зацвел на болотах в лесах Ленобласти

Павел Глазков рассказал о вредных свойствах растения. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков рассказал в своей группе «Каждой твари по паре», что в лесах Ленобласти зацвел багульник болотный. Это кустарник с вечнозелеными кожистыми листьями. Растение обладает резким запахом, который поражает нервную систему и обладает отравляющим действием.

- Вещества в растении оказывают двойное действие на нервную систему человека: сначала возбуждают, а затем угнетают, что приводит к слабости, сонливости и апатии. Не случайно название «багульник» происходит от старославянского глагола «багулить», что означает «травить, отравлять», - рассказал Павел Глазков.

У людей, которые долго будут находиться с растением, могут появиться головокружение и головная боль. В жаркую солнечную погоду влияние багульника усиливается.

- В такую погоду лучше вообще обходить места, где растет багульник, - отметил Глазков.

Кроме вредоносных свойств, багульник используется и как лекарственное растение для дезинфекции и в качестве отхаркивающего средства.