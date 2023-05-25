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НовостиОбщество25 мая 2023 11:21

Более 1 тысячи парковочных разрешений оформили жители Петроградского района Петербурга

Платная парковка в районе начнет работать с 1 июля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 1000 парковочных разрешений оформили жители Петроградского района

Более 1000 парковочных разрешений оформили жители Петроградского района

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С июля в Петроградском районе Санкт-Петербурга начнет работать платная зона парковки. Она охватит более 140 улиц. Поэтому с 1 мая мая стартовал прием заявлений на оформление парковочных разрешений для местных жителей. На данный момент уже более 1 тысячи человек воспользовались этой возможностью. Порядка 700 разрешений выдано на 1 год, остальные на 2 и 3 года. Об этом 25 мая рассказали в комитете по транспорту.

- Оформить разрешение могут собственники квартир, находящихся в зоне будущей платной парковки, а также зарегистрированные там горожане по заявлению собственника. Сделать это можно, двумя способами: не выходя из дома через Личный кабинет на портале «Госуслуг» или через МФЦ, - напомнили в Смольном.

Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней. На одну квартиру можно оформить два разрешения. Если это речь идет о коммунальной квартире, то выдается одно разрешение на каждый лицевой счет.