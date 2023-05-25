Суд арестовал градозащитников, которые мешали сносить Дом Басевича в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело градозащитников, которые мешали сносить Дом Басевича на Большой Пушкарской улице. Дебоширы ругались матом, препятствовали строителям, не реагировали на замечания.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые объяснили, что пытались спасти человека, который якобы находился в доме, когда его начали сносить. Свою вину они отрицали, говорили, что не совершали никаких противоправных действий, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

По делу о мелком хулиганстве активистов арестовали. Одному из них назначили административный арест на 14 суток, а другому – на 12.

Напомним, Дом Басевича начали сносить после нескольких судов с градозащитниками. Суд то разрешал, то запрещал снос здания, но недавно принял окончательное решение. Но активисты не прекращают бороться за строение, на месте которого планируется построить школу балета Эйфмана.