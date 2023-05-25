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НовостиОбщество25 мая 2023 12:10

Летом детей из Петербурга примут более 370 детских лагерей

На базах школ будут открыты 195 лагерей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Летом для петербургских детей заработают 373 оздоровительных лагеря

Летом для петербургских детей заработают 373 оздоровительных лагеря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже совсем скоро наступит лето и школьники из Санкт-Петербурга смогут отправиться отдыхать в детские лагеря. В этом году петербургских детей готовы принять более 370 лагерей из 18 субъектов по всей России. Об этом 25 мая 2023 года рассказала начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Валентина Иванова.

- В этом году детей Петербурга готовы принять 373 лагеря, в их состав входят и городские лагеря на территории Петербурга, и лагеря Ленинградской области, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Псковской и новгородской областей и так далее. Организации из 18 субъектов РФ заявили о том, что готовы принимать петербургских детей, - пояснила Иванова.

Помимо этого, юные петербуржцы смогут посещать дневные лагеря, не уезжая из дома. На базах школ будут отрыты 195 лагерей.