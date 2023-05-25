Летом детей из Петербурга примут более 370 детских лагерей

Летом для петербургских детей заработают 373 оздоровительных лагеря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже совсем скоро наступит лето и школьники из Санкт-Петербурга смогут отправиться отдыхать в детские лагеря. В этом году петербургских детей готовы принять более 370 лагерей из 18 субъектов по всей России. Об этом 25 мая 2023 года рассказала начальник отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию Валентина Иванова.

- В этом году детей Петербурга готовы принять 373 лагеря, в их состав входят и городские лагеря на территории Петербурга, и лагеря Ленинградской области, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Псковской и новгородской областей и так далее. Организации из 18 субъектов РФ заявили о том, что готовы принимать петербургских детей, - пояснила Иванова.

Помимо этого, юные петербуржцы смогут посещать дневные лагеря, не уезжая из дома. На базах школ будут отрыты 195 лагерей.