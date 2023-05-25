Загородные дома под Петербургом почти перестали предлагать покупателям. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Объем предложений на первичном загородном рынке резко сократился под Петербургом. За первый квартал текущего года в пригородах и Ленобласти продали 1,3 тысячи коттеджей, участков, таунхаусов, этот показатель резко падает. Об этом пишет РБК со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».

- Наибольшую долю в продажах, около 90%, составили участки без подряда, - сообщает издание.

По словам экспертов, покупатели стали активными с наступлением весны, но предложить им пока нечего. Поэтому популярностью начала пользоваться вторичная недвижимость. Последние три года многие вкладывались в покупку домов за городом, но теперь решили их продать, потому что это стало выгодным.

Тем временем, объем предложения на первичном рынке на конец первого квартала составил 16,1 тысяч объектов, это очень мало. В основном к покупке предлагают участки без подряда.