Проспект Стачек встал в жесткую пробку в сторону центра Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты Санкт-Петербурга испытывают серьезные неудобства на проспекте Стачек. Днем 25 мая 2023 года магистраль встала в глухую пробку. В сторону центра затор оказался плотностью в восемь баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Стачек. Загруженность магистрали в центр — восемь баллов, что на шесть баллов выше обычного, - рассказали в сервисе.

В остальном по году не так уж и напряженно. Сейчас в Петербурге обычные для этого времени в четверг пять баллов. Но большой затор образовался на Невском проспекте из-за ДТП. Автомобили стоят от площади Восстания до Садовой улицы. Вместе с этим встал и Литейный проспект в сторону Невского.

Ожидается, что пробки в ближайший час начнут расти и к 18 часам достигнут семи баллов.