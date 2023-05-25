Мошенники выманили у пенсионерки с Васильевского острова 3,2 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионерка из Василеостровского района обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. 85-летняя женщина пришла к сотрудникам около полуночи 24 мая. Она рассказала, что 10 мая ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

- Мошенник попросил пенсионерку помочь вычислить преступника. Для этого он предоставил ей человека, который должен был сопровождать женщину, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потом к пожилой петербурженке пришла эта помощница и отвела ее в банки, где пенсионерку попросили перевести деньги на чужие счета. Доверчивая бабушка не отказала и отдала мошенникам 3 миллиона рублей.

После этого пенсионерка вместе с мошенницей пришла в свою квартиру и убрала оставшиеся 205 тысяч рублей в комод, но после ухода аферистки этих денег она не нашла. В деле разбираются полицейские.