Спасенным в Петербурге и Ленобласти нерпам и тюленям придумали имена. Фото: Водоканал

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как себя чувствуют нерпы и тюленята, которых недавно спасли. Все они хорошо питаются. Каждый тюлень съедает по 3,5 килограмма сельди в день, а нерпам дают около килограмма мойвы. Но по мере роста малышей количество еды им увеличивают.

- Сегодня в специализированном Центре на территории петербургского Водоканала находятся три серых тюленя и шесть ладожских кольчатых нерп, - рассказали в пресс-службе Водоканала.

Когда питомцы наберут достаточный вес, их отпустят в самостоятельное плавание. Нерпам придется чуть дольше задержаться в специализированном Центре, потому что мойва, которую они предпочитают, менее калорийна.

Всем животным оказали медицинскую помощь. Они хорошо себя чувствуют. Некоторых из них специалисты уже называют по именам. Новеньких в Центре назвали Пасха, Выборгуша, Дамбик, Мартын Крестовский, Кирик, Лавров, Невский. Имена для остальных трех питомцев пока не придумали.