Петербуржцы 663 тысячи раз воспользовались пересадочным билетом «90 минут» с начала 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы и гости города активно пользуются единым пересадочным билетом «90 минут». За четыре месяца 2023 года таким способом пассажиры оплатили проезд 663 тысячи раз. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- Билет «90 минут» позволяет совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок в наземном транспорте в течение 1,5 часов с момента первой поездки. Стоимость билета – 78 рублей, - объяснили в ведомстве.

Единый пересадочный билет записывают на карту «Подорожник». Единовременно на нее можно оформить от одного до 30 билетов «90 минут». Но использовать их нужно в течение 180 дней после покупки.

Также, по сравнению с прошлым годом, на 13 процентов увеличилось количество поездок по льготным и месячным проездным.