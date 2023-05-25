Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 15:26

Мужчина погиб из-за пожара на территории СНТ «Зеленый сад» в Петербурге

Сгорел садовый дом и постройка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожарные тушили огонь больше часа.

Пожарные тушили огонь больше часа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткий пожар произошел в Московском районе Северной столицы 25 мая около пяти часов утра. В огне погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар начался на территории СНТ «Зеленый сад». На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из-за огня полностью сгорели одноэтажный садовый дом и постройка. Спасатели тушили пламя больше часа: в 18:15 возгорание было ликвидировано. После этого специалисты нашли одного погибшего.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства возгорания.