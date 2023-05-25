Мужчина погиб из-за пожара на территории СНТ «Зеленый сад» в Петербурге

Пожарные тушили огонь больше часа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткий пожар произошел в Московском районе Северной столицы 25 мая около пяти часов утра. В огне погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Пожар начался на территории СНТ «Зеленый сад». На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из-за огня полностью сгорели одноэтажный садовый дом и постройка. Спасатели тушили пламя больше часа: в 18:15 возгорание было ликвидировано. После этого специалисты нашли одного погибшего.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей. Дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства возгорания.