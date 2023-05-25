Подозреваемая в кражах петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы сбежать от полиции

Подозреваемая в кражах петербурженка выпрыгнула в окно, чтобы сбежать от полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину и женщину, которых подозревают в карманных кражах. По версии следствия, они орудовали в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 21-летнюю девушку и 27-летнего мужчину задержали 24 мая в их квартирах. В квартире подозреваемой на улице Здоровцева нашли пять похищенных телефонов и почти 18 грамм героина. Выяснилось, что кроме краж, пара занималась продажей наркотиков, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В квартире на проспекте Ветеранов, где была зарегистрирована женщина, она пыталась скрыться и даже выпрыгнула в окно. Но получила травмы, с которыми попала в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Расследование дела продолжается.