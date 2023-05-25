Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 15:57

Подозреваемая в кражах петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы сбежать от полиции

В квартире женщины нашли еще и наркотики
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подозреваемая в кражах петербурженка выпрыгнула в окно, чтобы сбежать от полиции.

Подозреваемая в кражах петербурженка выпрыгнула в окно, чтобы сбежать от полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину и женщину, которых подозревают в карманных кражах. По версии следствия, они орудовали в Центральном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 21-летнюю девушку и 27-летнего мужчину задержали 24 мая в их квартирах. В квартире подозреваемой на улице Здоровцева нашли пять похищенных телефонов и почти 18 грамм героина. Выяснилось, что кроме краж, пара занималась продажей наркотиков, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В квартире на проспекте Ветеранов, где была зарегистрирована женщина, она пыталась скрыться и даже выпрыгнула в окно. Но получила травмы, с которыми попала в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Расследование дела продолжается.