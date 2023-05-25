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НовостиОбщество25 мая 2023 16:51

257 тысяч петербуржцев получили помощь в соцучреждениях за год

2,4 млрд рублей выделили на помощь льготникам
Элеонора КУРЮМОВА
257 тысяч петербуржцев получили помощь в соцучреждениях.

257 тысяч петербуржцев получили помощь в соцучреждениях.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда тебе помогают, это всегда приятно. Но, когда помогает город, приятно вдвойне. Так, в 2022 году более 257 тысяч жителей Петербурга получили поддержку в социальных учреждениях культурной столицы. Всего за минувшие 12 месяцев в Смольном для помощи гражданам выделили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

– Мы поддерживаем семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – уточнил глава Петербурга.

Он также добавил, что в Северной столице расширили систему социального патронажа, внедрили дистанционные формы обслуживания, а также привлекли больше волонтеров. Отдельной статьей помощи стало соцсопровождение участников спецоперации и их семей. Так, в городе зафиксировали персонального куратора за каждой семьей, в которой есть добровольцы.