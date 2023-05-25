МИД РФ заявил о закрытии шведского генконсульства в Петербурге с 1 сентября. Фото: www.google.com/maps

25 мая в МИД России пригласили посла Швеции. Ей сообщили, что из-за проводимой иностранным государством конфронтационной политики, министры решили прекратить работу генконсульства РФ в Гетеборге, а также представителей скандинавского государства в Петербурге. Мера начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

– Стокгольм в апреле объявил пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции «нежелательными персонами», – напомнили в министерстве.

Из-за этого отношения между государствами, как подчеркнули в пресс-службе, достигли недопустимого уровня. Масла в огонь подлила и развернутая русофобская кампания в Швеции. Кроме того, МИД в ответ объявил «нежелательными лицами» пятерых иностранных дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве в Москве. Они должны будут покинуть границы страны в такие же сроки, которые шведские власти выделили для отъезда российских сотрудников.