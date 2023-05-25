В Петербурге открылась выставка, посвященная истории Васильевского острова

Историю Васильевского острова представили на специальной выставке в Петербурге. Фото: архивный комитет

23 мая в Доме молодежи на Васильевском острове открыли историко-документальную выставку «Васильевский остров. XVIII – начало XX вв.». Она посвящена небезызвестному петербургскому и самому большому острову дельты Невы. Цель выставочного проекта – познакомиться с историей одного из старейших районов Санкт-Петербурга, а также популяризация архивных документов, многие из которых демонстрируются впервые.

Авторы и организаторы выставки Архивный комитет города и Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга. Материалы Свои документы также предоставили Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Живая музыка, «испанский менуэт» и архитектура Голубого зала погрузили гостей в атмосферу исторического Петербурга. На торжественное открытие собрались не только почётные гости, но и студенты Юридического колледжа ВГУЮ и Российского колледжа традиционной культуры.

- Очень отрадно, что открытие происходит в преддверии 320-летия основания нашего любимого города и соответственно района, - поделился глава администрации Василеостровского района Михаил Соболев. - Я уверен, что гости Дома молодежи, да даже жители района узнают для себя много нового и интересного.

Там же состоялась презентация книги «Спасти и сохранить. Восстановление исторического облика Санкт-Петербурга по документам городских архивов». Издание представляет собой альбом, в котором размещено более 100 архивных документов, отражающих историю создания городских объектов, относящимся к памятникам культурного наследия Санкт-Петербурга федерального и регионального значения. Гости вечера стали счастливыми обладателями этого альбома.

Организаторы представили историю острова, начиная от начала застройки и заканчивая тем, как проводили свой досуг жители. Углубиться в историю нашего города, и посетить выставку можно до 15 июня.