307 стилизованных светильников установили на Петровской набережной к 320-летию Петербурга

Стилизованные светильники установили на Петровской набережной к 320-летию Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петровскую набережную преобразили к юбилею Петербурга. Кстати, как и городу, в 2023 году она отмечает свое 320-летие. К торжеству на ней установили художественную подсветку и 307 стилизованных под исторические светильников и прожекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Наружное освещение улиц, магистралей, дворов, садов и парков – вопрос не только эстетики, но также комфорта и безопасности. При работе обязательно учитываем пожелания горожан, – отметил губернатор города.

В пресс-службе правительства Петербурга уточнили, что вместо натриевых ламп на улице установили светодиодные. Поэтому дорога стала освещаться равномернее. Кстати, фонарями контрастного цвета на набережной обозначили пешеходные переходы, в том числе нерегулируемые.

К слову, именно стилизованные источники света можно увидеть от Нахимовского сквера до Мичуринской улицы. Как оказалось, торшеры украсили дополнением в виде якоря.