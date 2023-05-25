Главу всеволожской компании арестовали из-за трех сотрудников, погибших от взрыва во время сварочных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

47-летнего руководителя компании из Всеволожска, сотрудники которой погибли при проведении сварочных работ, областной суд отправил под стражу. Напомним, что специалисты фирмы пытались заварить шов на понтонном ящике. Но из-за нарушения техники безопасности предмет взорвался, а трое мужчин сгорели. Об это сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– На производственной базе в деревне Новосергиевка, как уточнили позже, также серьезно пострадали еще три человека, – уточнили в пресс-службе регионального СК.

Оказалось, что в тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу. На место происшествия в тот же день выехали глава Всеволожского Следственного комитета, криминалисты, сотрудники полиции и МЧС. Правоохранители осмотрели базу, изъяли интересную для них документацию, фрагменты объектов и оборудования. Кроме того, из-за случившегося возбудили уголовное дело, по которому позже предъявили обвинение главе организации.