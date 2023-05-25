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НовостиПроисшествия25 мая 2023 18:49

Уголовное дело завели на мошенника-аукционера за кражу 6,2 млн рублей в Петербурге

32-летнего местного жителя обвиняют в особо крупном мошенничестве
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело завели на мошенника-аукционера.

Уголовное дело завели на мошенника-аукционера.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере завели на 32-летнего петербуржца. Местный житель обманом, как оказалось, получил от пострадавшего мужчины 6,2 миллиона рублей. Все материалы расследования направили в суд Северной столицы для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Как сообщили следователи, обвиняемый в 2021 году в течение двух месяцев обещал другому петербуржцу купить легковые автомобили, зимние шины и компьютерную технику, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Но приобретать он обещал не простое имущество, а раздобытое на закрытых аукционах и по очень низкой цене. За свои услуги мужчина потребовал более шести миллионов рублей. Но, когда деньги оказались на банковском счете, обвиняемый решил забыть о взятых обязательствах.