Уголовное дело завели на мошенника-аукционера за кражу 6,2 млн рублей в Петербурге

Уголовное дело завели на мошенника-аукционера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело из-за мошенничества в особо крупном размере завели на 32-летнего петербуржца. Местный житель обманом, как оказалось, получил от пострадавшего мужчины 6,2 миллиона рублей. Все материалы расследования направили в суд Северной столицы для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Как сообщили следователи, обвиняемый в 2021 году в течение двух месяцев обещал другому петербуржцу купить легковые автомобили, зимние шины и компьютерную технику, – уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Но приобретать он обещал не простое имущество, а раздобытое на закрытых аукционах и по очень низкой цене. За свои услуги мужчина потребовал более шести миллионов рублей. Но, когда деньги оказались на банковском счете, обвиняемый решил забыть о взятых обязательствах.