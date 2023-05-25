Фонд помощи ветеранам спецоперации откроется в Петербурге 31 мая

Беглов заявил, что в Северной столице уравняют права участников спецоперации и защитников Донбасса до 2014 года. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» откроется в Петербурге 31 мая. В этот же день его сотрудники приступят к работе. Учреждение будет помогать вернувшимся из зоны спецоперации на Украине, завершившим свою службу из-за демобилизации или по состоянию здоровья. Об этом сообщил Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

– Организацию создали по поручению президента России. Мы также считаем, что ни бойцы, ни члены их семей не должны остаться наедине со своими трудностями, – пояснил глава города на Неве.

Он также добавил, что главная задача учреждения – помочь бойцам в реабилитации, социальной адаптации, обучении и трудоустройстве. Организация также сможет обеспечить ветеранов лекарствами и протезами. К слову, поддержат «Защитники Отечества» и тех, кто находится в Петербурге на побывке или лечении. В полномочия фонда входит восстановление утерянных документов, а также оформление статуса участника СВО.

Александр Беглов также заявил, что совсем скоро в Северной столице окончательно уравняют права участников спецоперации и добровольцев, защищавших Донбасс до 2014 года.