Лазурный автобус загорелся на участке КАД в сторону Кронштадта. Фото: vk.com/spb_today

На 95-м километре по дороге в Кронштадт стихийно возник костер. Но не привычно сложенный из сухих веток и бумаги, а из лазурного автобуса. Очевидцы сообщили, что охваченный огнем транспорт стоит неподалеку от съезда на Ропшинское шоссе. Видео с места происшествия появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Сколько этих автобусов уже сгорело? И вот еще один, – посетовала одна из местных жительниц, проезжая мимо пожара.

К слову, редакция spb.kp.ru опустила нецензурные выражения в роликах, приложенных к посту и в комментариях под ним. Хотя идущие от транспорта иссиня-черные клубы дыма и сам кузов, занятый ярким пламенем, по-настоящему впечатляют. Восстановлению транспорт, конечно, не подлежит: из-за высокой температуры металлические части расплавились и грозились отвалиться. К счастью, как рассказали свидетели, из-за возгорания никто не пострадал.